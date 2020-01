Baron Niels Munch Scheel Møller-Nielsen med sin nye bog. I baggrunden i køkkenet fotostater af billeder, han selv har taget i nationalparker i USA - Niels er en verdensmand. Foto: Agnete Vistar

Niels' sjove småbidder kilder hjernen

Lejre - 22. januar 2020 kl. 19:23 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Baron Niels Munch Scheel Møller-Nielsen - ja det hedder han - er nyslået forfatter fra Lejre af en bog fyldt med anekdoter, små humoristiske historier, vittigheder og ordspil. Det skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Han har kørt cykelløbet Sjælland Rundt på en væltepeter. Han samler på tusinder af fossiler; han har besøgt 80 lande, og han synes absolut ikke, at 24 timer i døgnet er nok.

Manden med det lange navn har givet sin første bog titlen »Verbalekvilibristens Tryllerier«. Og bogen er ligesom sin forfatter ikke helt almindelig.

Hans yndlingsblomst er sprogblomsten (og pralbønnen), men alligevel samler han også seriøst på træer - over 90 arter fra seks kontinenter omkring huset i Lejre by. Niels, som han siger, man bare kan kalde ham, er en samlernatur, der også samler på vittigheder, sætninger og sproglige finurligheder. Og han har materiale til mindst tre bøger mere end denne her den første, der udkom i december på forlaget Mellemgaard.

4747 vittigheder Bogen kan læses i småbidder, der kilder hjernen; den er fyldt med jokes, der har numre (den sidste har nummer 4747, så der er mange). Og desuden ordspil, erindringer af humoristisk karakter fra Niels' fortid og skæve digte.

Niels er tidligere Matas-mand. Han bestyrede en Matas i Vordingborg og har været i en række andre Matas'er på Fyn og Sjælland. Og han er stadig materialist, fortæller han, med et lille firma, der handler med vand og sprit til desinfektion. Samtidigt er han buschauffør hos Movia.

Den sande historie, »Yokohamahug« fra læretiden i Matas i Odense beretter om, hvordan den unge Niels skulle demonstrere sit berømte karatehug for det øvrige personale en sen aften, hvor alle havde siddet og spist pizza. Hvad den unge elev ikke lige havde tænkt over, var, at de ikke havde spist al den ketchup, sennep og remoulade, som lå i de kasserede pizzabakker.

Hans håndkantsslag ned i papæskerne gav samtlige tilstedeværende og alle vægge plus loft, gulv og vinduerne »en ansigtsløftning, som ikke lod Asger Jorn og kunstnersammenslutningen Koloristerne meget efter«, hedder det i bogen. Ketchup og sennep i hovederne på dem alle, og et efterspil.

De lignede leoparder - Det er sjovt i dag, men det var det jo ikke dengang. Alle lignede leoparder. Ha! Jeg stod min læretid. Erindringerne er sande, men resten i bogen er løgnehistorier, opspind og fri fantasi, smiler han.

- De ting kommer hele tiden til mig. Min far var sjov og en inspiration. Som barn nød jeg, når nogen fik mig til at grine, og jeg fortalte selv en masse vittigheder - mest nogle andre havde fundet på, og jeg kunne blive ved. Så begyndte jeg at finde på mine egne historier og oneliners. Jeg drømmer også om nogle af dem. Jeg skynder mig at skrive ned, når jeg vågner; ellers er de væk for evigt, forklarer Niels.

Vittighederne egner sig typisk til at fyre af i et muntert, vådt selskab. Der er mange jokes og ordspil om kannibaler. »Kannibalen endte i retten - det er jo nemesis!« lyder én af dem. På spørgsmålet om man både kan være præst og munk, lyder svaret: »Kaj kunne«.

Er man til politisk korrekthed, bliver man kraftigt udfordret under læsningen af Niels' politiske manifest (eller i hvert fald fest). Nogle kommentarer er grænseoverskridende. Men Niels plejer at sige til folk, at en kunstner ikke kan bestemme, hvilke idéer han får. Det har en af hans kolleger, der laver elektronisk musik, også sagt til ham.

Neger eller ej - Når en idé dukker op, kan jeg ikke gøre for, at den er racistisk eller underlødig. Jeg bruger stadig ordet neger; det var tidligere ikke racistisk. Man kan efterhånden ikke sige noget, uden at nogen føler sig krænket; det er gået helt grassat, siger han.

Niels er en verdensmand. Hans viden om mange emner er stor - fra astronomi og matematik til historie. Og så har han alt for mange bøger, som han siger.

- Der er fire ting her i verden, jeg ikke interesserer mig for: Opera, ballet, andres sport (jeg løber selv) og moderne musik. Det eneste moderne musik, jeg kan lide, er reggae. Det vækker min indre neger, som vil ud af kroppen - jeg skal bare op at stå og bevæge mig til musikken, smiler han.

- Jeg er slet ikke færdig med at opdage verden. Jeg skal have læst meget mere, rejst, set flere film - det fortsætter, tilføjer Niels.

