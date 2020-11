Multikunstner Tine Refsgaard har inviteret en række kunstnere til at udstille i Det gamle Mejeri i Hvalsø to dage om ugen frem til jul. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Ni kunstnere med marked i mejeriet

Mange skønne ting findes her, lover Tine Refsgaard, og måske finder man her julegaver. Ud over at støtte og holde liv i en lokal kunstner, køber man også en gave, som er mere bæredygtig og i mange tilfælde mere holdbar end »Made in China«.