35 almene boliger, kaldet Elverbakken, skal bygges vest for Hvalsø. Syd for (nederst på skitsen) vil Hvalsø Boligselskab gerne bygge 33 senioregnede boliger. Men grønt lys blev der ikke givet i første omgang. Lejre Kommunes materiale

Nej til seniorboliger her og nu

Lejre - 31. maj 2019 kl. 12:14 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som ventet blev det et endeligt afslag i Lejres kommunalbestyrelse til Hvalsø Boligselskab om at opføre 33 seniorboliger ved Elverbakken vest for Hvalsø. Dog var politikerne på tværs af partierne enige om at tage ansøgningen med i drøftelserne om Budget 2020-23. Det skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

At finde knap 6 mio. kroner til indskud i byggeriet, som ikke er sat af på budgettet for i år, er en alt for stor mundfuld lige nu.

Skal man lodde stemningen blandt partierne, er der chance for, at Seniorbofællesskabet Elverbakken bliver en realitet om nogle år. Alle partier er enige om, at forslaget om seniorboligerne er sympatisk, og de fleste partier lod på kommunalbestyrelsens møde skinne igennem, at de nok vil være ret velvillige over for ansøgningen næste gang.

Dog ikke alle. Venstre vil satse på at få rettet op på et stort efterslæb i Lejre på institutioner og plejeboliger. Mens andre partier, som SF, DF K og EL er meget positive over for at få seniorboligerne bygget.

