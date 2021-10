Nej tak til de negative renter

Det er ikke kun private, der synes, det er træls og urimeligt at betale negative renter, bare for at have penge stående i banken. Det gælder også store virksomheder og kommuner, og det gælder Lejre Kommune.

Lejre Kommunes kassebeholdning er blevet stadig større, ja den er vokset og vokset, ligesom det er sket i mange andre kommuner - Lejres ligger i gennemsnit på 211 millioner kroner. Pengene opbevares jo ikke i kommunens egen pengetank, men i banken, hvor skatteyderne derfor skal betale ekstra (negative renter) for at have dem stående.

I stedet for at indkøbe et stål-armeret Franz Jäger pengeskab i stor størrelse til at opbevare de mange millioner, findes der smartere måder at undgå de negative renter på - tilmed så man kan tjene ekstra penge. Lejres embedsfolk har derfor allieret sig med ekspertisen hos en rådgiver, Lundgreen Capital A/S, som er kommet med en række anbefalinger, som Lejre-politikerne har givet grønt lys til at følge op på.

For det første har Lejre feriepengeforpligtelser på 55 millioner kroner; de indbetales nu til Feriefond, og dermed spares faktisk 1 mio. kroner.