Nej tak til Kattegatforbindelse gennem Lejre

- Så snart vi ser nogen som helst streger med en anbefaling, er vi på banen. Indtil da er det svært for kommunalbestyrelsen at gå ud og have en mening om et planlagt projekt, der ikke eksisterer - endnu. Men for mig at se er der ingen tvivl om, at vi ingen interesse har i, at forbindelsen skal gå gennem Lejre Kommune. Der er vist ingen politikere her, der synes, at en Kattegatforbindelse gennem Lejre er et fantastisk projekt, siger Carsten Rasmussen.