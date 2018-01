Nedlagt købmandsbutik kan få nyt liv

Skal lokalplanen for Ejby Strandvej 4 ændres til fordel for et muligt pizzeria eller café og tre boliger, i stedet for de fem boliger, som den nuværende lokalplan lægger op til? Et forslag til en ny, ændret lokalplan blev sendt i høring kort før jul, og høringen løber frem til den 15. februar.