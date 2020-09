Lørdag den 3. oktober indvies Natureventyr i Storskoven ved et arrangement. Foto: Natureventyr

Natureventyr for børnene indvies

Nationalpark Skjoldungernes Land holder indvielse af Natureventyr i Storskoven ved Hvalsø for familier med børn, tre til otte år. Det sker ved pladsen ved Storskoven, Skovvej 34 på lørdag den 3. oktober klokken 10-12.

Næstformand i kultur- og fritidsudvalget, Christian F. Andersen står for den officielle åbning i Hvalsø Storskov. Børn kan prøve den nye aktivitet, hvor man kommer rundt i den smukke natur samtidig med, at de lærer om den spændende historie fra området. Måske skal barnet finde en skat, måske møder de en jætte eller et talende egern eller måske finde en magisk sten. Det kalder vi Natureventyr.