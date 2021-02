Den fugtige eng Kildeengen er én af Lejres mange naturperler, og den er ikke den eneste i Bidstrupskovene. Den lever og ånder i bedste velgående. Her findes de sjældne engperlemorsommerfugle. Foto: Agnete Vistar

Natur: Lejre lander kun som nr. 49 i landet

Bag analysen står forskere på Aarhus Universitet, der på baggrund af et nyt nationalt biodiversitetskort har udregnet det såkaldte »naturkapitalindeks« for Danmark og hver af landets 98 kommuner.

Årsagen til en dårlig placering findes ofte i et stort by- eller landbrugsareal, som optager plads fra naturen, mens naturområder med levesteder for truede arter tæller positivt.