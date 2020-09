Det er lige her omkring Hvalsø Skole, at de unge mennesker for tiden holder til. Og hvor Natteravnene kommer forbi. Foto: Daniel Sennek

Natteravnene er blevet flere i Hvalsø

Lejre - 25. september 2020 kl. 19:21 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen

Befinder man sig i bybilledet om natten i Hvalsø, kan man få øje på de karakteriske gule jakker fra Natteravnene. En lille dedikeret flok, der gør, hvad de kan for at skabe tryghed i byen. Der er dog ikke nok, så derfor har man søgt efter flere, hvilket indtil videre har været en overraskende stor succes.

- Vi havde brug for nogle flere, der kunne være med til at skabe tryghed i Hvalsø. Derfor skrev vi et opslag på Facebook, hvor vi efterspurgte nogle, der havde lyst til det. Nu har jeg været på min fjerde prøvetur med en kandidat - og de har alle meldt sig til prøvetur i Roskilde og uddannelsen, så det er jo bare fantastisk, siger Jeanet Madelung, der er en af de dedikerede Natteravne i Hvalsø.

Og der er brug for Natteravnene i byen, som kan skabe en større tryghed blandt de unge mennesker. Natteravnene bliver altid hilst velkommen og møder sjældent sure miner. Hun fortæller også, at størstedelen af de unge mennesker ikke er, som man kan få indtryk af i diverse Facebook-opslag. De er høflige, rolige og tænker på deres omgivelser, men der vil altid være nogen, der er ude på ballade eller er involveret med stoffer, i slagsmål eller lignende. Særligt fordi der kommer mange unge til byen fra Holbæk, Roskilde og lignende.

Derfor er der også brug for Natteravnene i bybilledet, da Jeanet Madelung og hendes kollegaer ofte oplever en bekymrende tendens.

- Vi er bekymrede, når vi ser 13-årige unge, der befinder sig midt i mylderet af 17-19-årige unge, der drikker og hygger sig. Natteravnene vil gerne ud med budskabet om, at det er det, vi faktisk oplever i byen. At der sidder 19-årige fyre med 13-årige piger for eksempel. Det er blandt andet derfor, at vi gerne vil være flere til at skabe trygheden, siger Jeanet Madelung.