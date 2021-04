Et tip første politiet på sporet af et skunklaboratorium i en mindre by nord for Osted. Arkivfoto

Narkohund afslørede skunklaboratorium efter tip

Onsdag formiddag klokken 10.25 kørte en patrulje med en narkohund fra Midt-og Vestsjællands Politi forbi en adresse i en mindre by nord for Osted. Her havde politiet havde fået et tip om et muligt skunklaboratorium på stedet.