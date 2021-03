Narkobilist uden kørekort

Det var i en rutinekontrol, at en 22-årig kvinde fra Hvalsø blev stoppet af en patrulje på Bjergskovvej klokken 23.33 sent mandag. Det får konsekvenser for kvinden.

Hun kunne ikke lovligt køre bilen, idet hun havde fået et kørselsforbud i forbindelse med to hastighedssager. Som ny bilist udløser to klip i kørekortet et kørselsforbud, hvis man får klippene inden for de første tre år, man har sit kørekort. Et kørselsforbud betyder, at det kræver en kontrollerede køreprøve, før man igen må køre bil.