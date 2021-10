Se billedserie Den gule paraply skal symbolisere det favnende, at skygge og, med farven, også glæde. Foto: Ea Lykke Schausen

Send til din ven. X Artiklen: Nanna og Jesper vil skabe gode minder for anbragte børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nanna og Jesper vil skabe gode minder for anbragte børn

Det socialfaglige tilbud Den Gule Paraply er netop startet op i Spor 3.

Lejre - 01. oktober 2021 kl. 17:57 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Under en lille gul paraply står en potteplante i læ fra solens stråler. Ovenover paraplyen, der nærmest selvsikkert hviler på asfalten foran indgangen til Spor 3 ved Lejre Station er et lille skilt med gul skrift. »Den Gule Paraply« står der skrevet med blokbogstaver.

Inde i baggården ved iværksætterhuset har det nye socialfaglige tilbud Den Gule Paraply netop slået dørene op.

- Den Gule Paraply er et tilbud for anbragte børn, der har overvåget eller støttet samvær med deres netværk. Vores formål er at skabe gode minder og historier for børnene, hvis man skal beskrive det meget groft, fortæller Jesper Michelsen, der sammen med Nanna Steenstrup står bag firmaet.

Fokus på accept Kommuner fra hele Sjælland kan således bestille Den Gule Paraply til at udføre samværs-opgaven for de pågældende familier. Og med flere års erfaring, ja endda et helt liv i branchen, er holdet bag Den Gule Paraply, med egne ord, godt rustet til opgaven. Og ydermere, så brænder de for det.

- Jeg er her, fordi jeg har en interesse i at få andre til at føle sig tilpas. Vores job handler jo om både at være der og så alligevel ikke. Vores fornemmeste opgave er at gøre familiens tid sammen så god som mulig. Og at hjælpe de her børn til at tro på, at deres historie er helt ok, fortæller Jesper Michelsen og uddyber:

- Her tror vi på, at det at stå ved og acceptere sin baggrund, det er noget af det allervigtigste. Også derfor laver vi her ved Den Gule Paraply eksempelvis barnets bog til børnene, hvor alt lige fra anbringelsen til deres sidste møde her, beskrives.

Handler om fællesskab Siden 1. september har folkene bag det socialfaglige tilbud gået og gjort klar til at slå dørene op. Og mens de sidste lamper kun lige nåede op, før der onsdag i denne uge var åbent hus, er Den Gule Paraply langt fra færdige med at føre planer ud i livet.

- Drømmen er, at vi dels kan udvide med andre relationer i samværet end familie. Dels at skabe en form for netværksgruppe for anbragte børn, hvor de kan mødes med ligemænd og se, de ikke er helt alene, lyder det fra Jesper Michelsen.

Tror på projektet Jesper Michelsen fortsætter:

- Vi har rigtig meget tro på det her projekt. Vi har holdt til inde i Roskilde, men nu tænkte vi, at det her måtte være det rigtige tidspunkt at starte noget her i Lejre. Jeg er selv fra Lejre, og jeg ser frem til, at vi eksempelvis kan bruge al den skønne natur aktivt i vores arbejde. Og så selvfølgelig vores nye lokaler her.

Det fælles tredje Om det er ved det runde træbord midt i lokalet ved Spor 3, i den bløde sofa eller ude i naturen rundt i Lejre, så er Den Gule Paraply klar til at gøre deres for at give anbragte børn og deres familier den bedste tid sammen som muligt. For det er netop det, der er kernen i det hele.

- Det er deres samvær. Vi kan kun komme med ideer til, hvad tiden skal bruges på. I sidste ende er det vores job at gøre det til så godt et minde som muligt. Det betyder også, at vi er åbne for det meste. Vil man gerne have hunden eller sin hamster med, så gør man det. Det handler om det fælles tredje, siger Jesper Michelsen, inden han retter fokus på bålstedet i baghaven ved iværksætterhuset.

Tiden vil vise Bålstedet er endnu en af de ting i naturen, som han og Nanna Steenstrup håber på, Den Gule Paraply kan få brugt en hel del i fremtiden. Eksempelvis til samvær med familier. Eller til en fremtidig netværksgruppe for anbragte børn. Det vil tiden vise.

Man kan læse mere om Den Gule Paraply på www.denguleparaply.com.