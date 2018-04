Udvalgsformand Claus Jørgensen (SF) peger på, at stadig flere idrætsudøvere ikke er organiseret i egentlige foreninger. Det gælder for eksempel den løse struktur i løbeklubber som Hvalsø Løbeklub. Billedet stammer fra et jubilæumsløb, som Hvalsø Løbeklub holdt lørdag. Foto: Agnete Vistar

Næsten 1000 færre dyrker idræt

Claus Jørgensen (SF), formand for kultur- og fritidsudvalget, er overrasket over, at nedgangen er så stor i Lejre - næsten 10 procent.

- Når jeg snakker med foreningerne, siger de, at det går meget godt. Der er behov for mere kapacitet i flere haller - der er ikke nok plads, siger han til Dagbladet og peger på, at kommunen arbejder på ny udvikling for to haller i Lejre i henholdsvis Kirke Hyllinge og Allerslev.