Næste store skridt: Højskolen har sendt sin ansøgning

Det var en stor dag mandag, da Lejre Højskole sendte en ansøgning ind til Slots- og Kulturstyrelsen om at blive godkendt til tilskud som folkehøjskole - med henblik på at åbne højskolen til januar 2023.

- Mange primært lokale kræfter har lagt stor sjæl, faglighed og engagement i at deltage i møder og påtage sig forskellige skriveopgaver i en tid, hvor det har været svært at mødes. Det er meget bevægende og en kæmpe stor opbakning til idéen om, at vi skal have en højskole i Lejre! fortæller Lotte Eghøj.