Se billedserie Øverst til venstre ses det eksisterende byggeri på Herslev Bryghus, og syd for de nye bygninger - mod syd ses det rekreative grønne område, som Herslev Bryghus planlægger. Lejre Kommunes materiale

Send til din ven. X Artiklen: Næste skridt taget mod udvidelse af bryghus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næste skridt taget mod udvidelse af bryghus

Lejre - 03. april 2018 kl. 14:35 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den ønskede udvidelse af Herslev Bryghus er kommet et skridt videre, efter at politikerne har givet grønt lys til at få lavet en lokalplan. Det skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

Lokalplanen går ud på at udvide bryghusets aktiviteter, idet såvel produktions- som besøgsfaciliteter skal vokse. Hvis lokalplanen vedtages, giver den mulighed for at etablere to-tre produktionsbygninger med besøgsfaciliteter.

Den nye bebyggelse kan få et samlet grundareal på 1400 kvadratmeter. Det er en betydelig udvidelse, som svarer til to bygninger af samme størrelse som den eksisterende ladebygning. Bygningshøjden må maksimalt være 8,5 meter.

Sidste år tog bryghuset initiativ til en lokal fødevareklynge, »En del af Herslev« for fødevareproducenter fra området. Grundtanken er, at partnerskabet kan skabe flere arbejdspladser, virksomhedsaktiviteteter og producere og optimere salg af kvalitetsfødevarer ved at samarbejde om f.eks. råvarer, faciliteter, restprodukter og know how.

Lokalplanen skal tage højde for landsbyens bekymringer. På et borgermøde i begyndelsen af februar stod det klart, at nogle beboerne i Herslev er skeptiske over for de store udvidelser. Samtidigt var der stemning på borgermødet for, at bryghusets initiativ er spændende og bør støttes.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde tirsdag.