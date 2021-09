Se billedserie Teknikskuret fungerer som hovedcentral for Ostednettets fiber til den nordlige del af Lejre Kommune. Foto: Ea Lykke Schausen

Naboer vil af med skrummelskur

Et stort skur, som et teleselskab med kommunens tilladelse har placeret ved en villavej, har skabt røre hos naboerne.

Lejre - 29. september 2021 kl. 16:31 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Det skete nærmest over natten. Et stort skur, der måler godt tre gange tre meter blev sat op på et grønt areal ud for Ærøvej i Kirke Såby. Til stor overraskelse for vejens beboere, der nu står tilbage med en rigtig dårlig smag i munden og følelsen af at være blevet ekskluderet fra en dialog, de havde forventet at være en del af.

- Som naboer til skuret føler vi os pisset på, når der på intet tidspunkt bliver taget en dialog med os omkring det. Pludselig en dag kan vi bare se, at de er ved at støbe et fundament til det her skur, der jo i den grad er skæmmende for udsigten, fortæller Henrik Poulsen, der bor lige overfor det store skur, der indeholder en hovedcentral til Ostednettets fibernet.

Intet at komme efter Efter etableringen af skuret reagerede Henrik og de øvrige naboer ved både at kontakte Ostednettet og Lejre Kommune. Naboerne har ligeledes søgt aktindsigt i processen omkring etableringen. Af denne fremgår det, at kommunen har valgt placeringen af skuret ud fra en tegning over mulige placeringer, som Ostednettet har sendt med ansøgningen om at etablere skuret. I ansøgningen fremgår det blandt andet:

- Vi vil gerne finde plads til et mindre teleteknik-hus på 2,3 meter i bredden, 2,8 meter i længden og 2,9 meter ved rykning på skråtaget.

Skuret er blevet placeret bag nogle træer på et af kommunens grønne arealer mellem Ærøvej og Bjergskovvej. Og med denne placering ved naboerne godt, at de rent juridisk ikke har noget at komme efter. Det stopper dem dog ikke i at kæmpe deres sag.

- Vi ved jo godt, at vi juridisk ikke har en sag. Men det er os, der skal se på skuret, og på sådan en lille villavej her, så betyder det bare vildt meget, fortæller Henrik Poulsen og uddyber:

- Det handler om princippet i, at man kan stille så voldsomt et skur sådan et sted her uden at tage en dialog. Og så handler det om, at det er et 15 år gammelt skur, der slet ikke stemmer overens med kommunens visioner om at være grønne.

Helt grønt Hvor grønt skuret er, er der dog delte meninger om. Carsten Kofod-Jensen, indehaver af Ostednettet fortæller, at skuret og dettes størrelse netop er valgt med henblik på at tænke grønt. Skuret er blandt andet genbrug, og så benyttes der passiv køling, netop for at være grønnere. Det betyder blandt andet, at skuret er en anelse større, end det kunne have været - til gengæld er det mere klimavenligt.

- Skuret forsyner hele nordlige del af Lejre Kommune, det er en hovedcentral og ikke en samleboks, som den lille fra TDC på vejen. Derfor har skuret også en størrelse, hvor kapaciteten passer med, hvad det skal bruges til. Placeringen har vi fået udstukket af kommunen, fortæller fibermanden og fortsætter:

- Men udover det tekniske angående skuret, kan jeg ikke udtale mig i sagen. Der er en igangværende og konkret sag på det hele, og jeg kan kun henvise til at snakke med kommunen.

Ser uplejet ud Og mens det største ønske for Henrik Poulsen og de andre beboere på Ærøvej er, at skuret rykkes, så har de også et brændende håb om, at den beplantning, der er placeret rundt om skuret for at gøre det mindre beskæmmende for omgivelserne, får en seriøs overhaling.

- Vi fik at vide, at der ville blive plantet en stor stedsegrøn hæk rundt om for at skærme skuret. Men vi er ikke i nærheden af noget skærmende. Tvært imod, så ser beplantningen død og uplejet ud her, lyder det fra Henrik Poulsen, der uddyber:

- Alt i alt handler det jo om, at alle de her mange små ting på en gang, det giver os virkelig en følelse af, at vi er ligegyldige. Kommunen nøler i det, og vi har bare så svært ved at forstå, hvorfor der ikke bliver taget en dialog, hvor vi sammen kan finde en bedre løsning for alle?

Snart en løsning Og en løsning er, hvad formand for Udvalget for Teknik og Miljø i Lejre kommune, Ivan Mott (E) spår, er lige rundt om hjørnet. Ved det kommende udvalgsmøde er sagen nemlig på dagsordenen, og her forventer formanden, at det vedtages at plante nyt grønt om skuret.

- Det er jo et rekreativt område med mulighed for tekniske installationer til gavn for almenvellet, ligesom en hovedcentral til fibernet. Men vi erkender, at beplantningen ikke er god nok. Så nu tager kommunen handsken og så bliver der lavet en fin og dækkende beplantning.

Men om det er nok til, at beboerne kan affinde sig med det store skur, det vil tiden vise. En ting e ri hvert fald sikkert, Henrik Poulsen har tænkt sig at følge sagen helt til dørs.

- Uanset hvad det ender med, så vil jeg forfølge den her sag, indtil den dag, der ikke er mere at gøre.