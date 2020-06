Skibssætningen ved Gl. Lejre bliver et af de steder, aktiviteterne går ud til. Foto: Kenn Thomsen

Myteomvisning og skattejagt for børn og unge

ROMU byder på to spændende aktiviteter for børn og unge i sommerferien med udgangspunkt i Lejre Museum. Her er den første: