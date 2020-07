Den udenlandske mand efterlyses efter hans besøg hos Ledreborg Palace Golf Clu. Arkivfoto: Anders Kamper

Mystisk udenlandsk mand efterlyses: Tilbyder at lave asfalt

Lejre - 09. juli 2020 kl. 08:13 Af Daniel Sennek

Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser og beder borgerne passe på en mand på omkring 50 år, der forsøgte at svindle Ledreborg Palace Golfclub.

Tirsdag klokken 11.47 ringede telefonerne hos Midt- og Vestsjællands Politi. Her kunne en medarbejder fra Ledreborg Palace Golf Club på Skottehusved og fortalte politiet, at en udenlandsk mand havde besøgt stedet cirka klokken 10.30 for at tilbyde at lægge asfalt til en nedsat pris.

Medarbejderen bad manden om at sende et tilbud forud for påbegyndelse af arbejdet, men tilbuddet kom aldrig fra den udenlandske mand. Medarbejderen udviste heldigvis sund skepsis over for den udenlandske mand, og de indgik ikke en aftale om at påbegynde arbejdet.

Politiet vil gerne opfordre borgerne til at udvise samme skepsis over for personer, der tilbyder sin arbejdskraft som forbipasserende og sikre sig, at man får indgået en lovlig kontrakt om arbejdet.

Politiet vil gerne i kontakt med manden for at sikre sig, at han har tilladelserne i orden og ikke forsøger at omgå reglerne for at arbejde i Danmark.

Den omtalte mand beskrives af politiet som: en mand, der er vesteuropæisk af udseende. Han er mellem 50-55 år gammel og 170-175 centimeter høj. Han er kraftig af bygning, og han er hvid i hudfarven. Hans hår er kort og brunt, og han kunne under besøget på Ledreborg Palace Golf Club ikke tale dansk, men snakkede engelsk. Han var iført enortærmet gul arbejds-t-shirt og slidte jeans.

Har man oplysninger til Midt- og Vestsjællands Politi, der kan føre til manden, så kan man give dem via telefonnummer 114.