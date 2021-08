Se billedserie Simon Kvamms mangeårige sceneerfaring fra Nephew og De Eneste To fornægter sig ikke, når Hugorm giver koncert. PR-foto

Musikfest klar med flere store navne

Lejre - 06. august 2021 kl. 07:28 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

For at fejre livemusikkens tilbagekomst, har Herslev Bryghus og GAFFA arrangeret en todages musikfest den 27. og 28. august. Her vil man kunne nyde en kold øl, mens man hører de forrygende toner fra danske musikere i de smukke omgivelser.

- Med en unik lokation og et stærkt program kan gæsterne nyde et udsnit af tidens mest anmelderroste og innovative musik, skriver GAFFA selv om de to dages fest.

Før er Joyce, Greta, Patina, Prisma, Ginne Marker og Kajsa Vala blevet præsenteret. Og nu er der tilføjet endnu flere navne på listen.

Et stærkt program Tidligere har arrangørerne meldt ud, at der ved festivalen sættes fokus å den nye generation af artister, hvis koncerter vi i mange tilfælde har måtte undvære under Corona-pandemien. Men flere af de nye navne på listen er ikke helt lige så nye i musikverdenen.

Det gælder eksempelvis Savage Rose, der har været en fast del af det danske musikmiljø siden 1967 eller Oh Land, der debuterede i 2008.

Derudover kan man nu også se frem til at opleve Hugorm og Høker.

- Til GAFFA På Græs er der rig mulighed for at fejre vores genvundne fællesskab og frihed med plads til alle i trygge rammer - naturligvis med respekt for de restriktioner, der fortsat gælder, skriver GAFFA selv om musikfesten.

Uafbrudt aktive Om det første offentliggjorte navn, The Savage Rose, skriver GAFFA følgende:

- The Savage Rose behøver næppe nogen nærmere præsentation. Bandet har været uafbrudt aktive på den danske musikscene siden 1967, og trods talrige udskiftninger har det hele tiden været med Annisette som det vokale kraftcenter. Gruppen er især kendt for albummene Dødens Triumf (1972) og Black Angel (1995) og for deres utrættelige sociale engagement. De har turneret nærmest konstant, og i 2017 kunne de opleves på Roskilde Festivals Orange Scene.

X-factor Oh Land alias Nanna Øland Fabricius beskrives som en alsidig kunstner af GAFFA.

- Hun debuterede i 2008 med albummet Fauna og fik sit store gennembrud med sit andet, selvbetitlede album fra 2011. Dette udspil indeholdt hittene »Sun of a Gun« og »White Nights« og udkom også i USA, hvor Oh Land blandt andet optrådte i David Lettermans talkshow. Siden har hun udgivet yderligere tre anmelderroste album og har et nyt udspil på vej, og den alsidige kunstner har blandt meget andet også skrevet musik til hele to balletter med scenografi af dronning Margrethe og været dommer i tre sæsoner af X Factor.

Vælter væggene Med egne ord er det tredje offentliggjorte navn, Høker, »lyden af en generation, der vælter væggene mellem hiphop, punk og pop«.

I 2019 udgav de deres debut-ep, og de blev siden udvalgt til at varme op for The Minds of 99 i Royal Arena. I år udkommer deres debutalbum.

- Fremtiden er kun lige begyndt for Høker, hvis bandmedlemmer alle er i start-20'erne, og vi glæder os til at følge med på rejsen, skriver GAFFA om bandet.

Solidt gennembrud Hugorm alias Simon Kvamm (sang), Morten Gorm (guitar) og Árni Bergmann (trommer) brød solidt igennem i 2020 med debut-ep'en Folk skal bare holde deres kæft og albummet Kom, vi flygter, der begge har fået flotte anmeldelser.

Musikken er, med GAFFAS ord, aggressiv, men samtidig melodisk rock med inspiration fra hiphoppen, og bandet har givet talrige, udsolgte og intense koncerter i 2020 og 2021, hvor Simon Kvamms mangeårige sceneerfaring fra Nephew og De Eneste To ikke fornægter sig.

Glæder sig Også grundlæggeren af Herslev Bryghus, Tore Jørgensen, ser frem til de to dage i sensommeren. Tidligere har han udtalt til Dagbladet:

- For mig er musik og god øl to ting, der følges ad. Og når Gaffa kan noget med musik, og jeg noget med øl, så har vi jo et match til en fest. Og det i kombination med, at vi rykker koncerterne ud i naturen, det giver en helt fantastisk oplevelse.

Om de mange navne, der rammer bredt hvad gælder genrer, sagde bryggeren:

- Der er lidt til de unge og lidt til de ældre. Vi har prøvet at ramme bredt, uden at ramme så bredt, vi intet rammer.

Flere navne vil løbende blive offentliggjort.

Man kan læse mere om musikfesten på Gaffas egen hjemmeside, og billetter kan købes via Billetlugen.dk, hvor billetsalget allerede nu er i fuld gang.