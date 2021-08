Se billedserie Blandt de nye og sidste navne til musikfesten GAFFA på Græs er Lord Siva, der sidste sommer hittede med nummeret »Solhverv«. PR-foto

Musikfest klar med det fulde program

Lejre - 19. august 2021 kl. 17:03 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

For at fejre livemusikkens tilbagekomst er GAFFA og Herslev Bryghus gået sammen om at arrangere en todages musikfest den 27. og 28 august.

Før er navne som The Savage Rose, Oh Land, Joyce og Kajsa Vala blevet offentliggjort. Og nu har arrangørerne løftet sløret for programmets sidste navne, som blandt andre tæller Lord Siva, der stod for et af de største sommerhits i 2020 »Solhverv«, såvel som Freja Kirk, der er kendt for sin blanding af pop, R&B og direkte tekster.

Derudover kan man se frem til at opleve den dansk-færøske sanger og sangskriver Helena Heinesen Rebensdorff, der går under kunstnernavnet Brimheim, der dette forår har hittet med singlen »Call It What You Want«.

Også en af årets to vindere af KarriereKanonen, sanger og sangskriver Pil kan opleves foruden sanger, multiinstrumentalist og producer Julie Møller Christensen, der går under aliaset Gro.

Fredag den 27. august optræder Savage Rose, Hugorm, Patina, Freja Kirk, Brimheim, Prisma, Kajsa Vala.

Lørdag den 28. august kan man opleve Oh Land, Lord Siva, Joyce, Greta, Høker, Ginne Marker, Pil, Gro.

Begge dage 14-23 (sidste koncert starter klokken 21).

Man kan læse mere om programmet på GAFFAS egen hjemmeside www.gaffa.dk. Billetter kan købes på www.billetlugen.dk.