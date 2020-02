Museumsinspektør Morten Thomsen Højsgaard fortæller om, hvad det vil sige at komme fra et sted og at have en oprindelse. Arkivfoto: Jørgen C. Jørgensen

Museumsdirektør fortæller om stedet man kommer fra

Egnshistorisk Forening for Hvalsø holder generalforsamling den 18. februar, og i den forbindelse har foreningen engageret museumsdirektør for ROMU, Morten Thomsen Højsgaard, til at holde foredrag om emnet »Stedet, du kommer fra - at huske, at opleve og at tale om kulturhistorie«.