Det er sjældent, der betales med 1000 krone-sedler i butikkerne. Politiet opfordrer til, at man er opmærksom på, at falske pengesedler kan være i omløb. Arkivfoto: Jens Wollesen

Muligvis falske pengesedler i omløb

To Rema-1000 supermarkeder i henholdsvis Kirke Hyllinge og Ringsted har hver modtaget en 1000 krone-seddel, som de mistænker for at være falsk. Det har de henvendt sig til politiet om.