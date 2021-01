ARGO?s forbrændingsanlæg - en succeshistorie, som Lejre Kommune som medejer har andel i - trues nu af lukning. Argumenterne for en lukning holder ikke, mener Lejres politikere. Arkivfoto: hans Jørgen Johansen

Mulig ARGO-lukning: Håber man kommer til fornuft

Lejre - 28. januar 2021 kl. 12:27 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Der blev rystet på hovedet blandt politikerne i Lejre tirsdag aften, da sagen om ARGO kom op i kommunalbestyrelsen. Hvis det hypermoderne energitårn i Roskilde virkelig skal skrottes, hænger tingene da ikke mere sammen, var holdningen.

Kommunernes Landsforening (KL) offentliggjorde i december, kort før jul, et forslag til, hvilke affaldsforbrændingsanlæg i Danmark, der skal lukkes. ARGO i Roskilde er kommet på listen over de anlæg, KL indstiller til at lukke.

Baggrunden er, at der i »Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" fra juni 2020 er fastlagt, at der frem mod 2030 skal lukkes affaldsforbrændingsanlæg svarende til 30 procent af kapaciteten i Danmark. Og i KL's forslag er ARGO's energitårn så kommet på dødslisten sammen med ni andre affaldsanlæg.

Dette på trods af, at ARGO's tårn er topmoderne. »Uforståeligt« og »vanvittigt« er blandt andet reaktionen fra borgmestrene Thomas Breddam fra Roskilde (S) og Niels Hörup fra Solrød (V). ARGO ejes af ni kommuner, herunder Lejre.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) beskrev det som »noget uforståeligt« at ARGO med sit nye energitårn og moderne teknologi er i spil til nedlæggelse:

- Det er et af de eneste anlæg, som står klar til at afprøve CO2-opsamling. Og alle de lastbiler, der kører til ARGO - skal de bare fortsætte hele vejen ind til København til forbrænding? Det bliver de sikkert glade for derinde. Og der er også et økonomisk spørgsmål i det her, sagde borgmesteren og fortsatte:

- Man bør forvente en økonomisk kompensation, krone for krone. Men det er tre gange så meget, som ARGO bør have, som der er afsat til kompensation i hele landet. Det bliver en væsentlig økonomisk bet for borgerne, også i Lejre. Håber nogen kommer til fornuft i denne her sag, sagde han.

De ni ejerkommuner har en samlet gæld på cirka 2,3 milliarder kroner i de to anlæg. Som skal betales af.

Flemming Damgaard Larsen (V) kom ind på, at KL indregner omfattende transport af lastbiler fra Sjælland til hovedstadsområdet, hvis affaldsværker længere sydpå skal lukke. Han understregede, at mange af de lastbiler snart kører på el, så det argument kan ikke bruges. Der må være mange fejl i begurndelsen for at nedlægge tårnet, sagde han.

Ole Blickfeldt (DF) nævnte, at nogle mennesker på egnen anfægter æstetikken i tårnet, og at der sejles affald fra England til ARGO, hvilket ikke er formålstjenligt..

- Men ARGO er en succeshistorie. Vi får råstofferne kvit og frit - alle andre skal betale for dem dem, tilføjede han.

Af det politiske aftalegrundlag fremgår, at indstillingen om, hvilke anlæg der bør lukkes, skal ske ud fra en vurdering af bl.a. anlæggenes effektivitet og miljøvenlighed, så det er de mindst effektive og mindst miljøvenlige, som lukkes. Der er dog en række usikkerheder i det beslutningsgrundlag.

Sagen har været drøftet på to møder mellem borgmestrene i ARGO's ejerkreds. ARGO vil i den kommende tid sætte gang i en række aktiviteter, der skal sikre, at de faktuelle oplysninger omkring ARGO og usikkerhederne i beslutningsgrundlaget bliver formidlet til beslutningstagerne og i offentligheden.

