Mtb-ildsjæle: Hygge, grill og sporarbejde i skoven

Se billedserie Sporlavet, der hører under Mud?n?Race, studerer den nye trailer, som Spar Nord har doneret. Foto: Thomas Olsen

Lejre - 08. juni 2021 kl. 19:59 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Hver eneste måned året rundt sætter sporlavet fra mtb-foreningen Mud'n'Race et kæmpe arbejde i værk ude i Bidstrupskovene.

Hvert år slæber de ihærdige medlemmer af lavet 40 tons norske granitsten ud på det ni kilometer lange Hvide Spor, foreningens eget spor, og forbedrer det løbende.

Med sporets udfordrende sving, bratte stigninger med gode højde-metre til de erfarne mountainbikere - og også fine muligheder for de mindre øvede - er Det Hvide Spor en fantastisk øvelse og et unikt spor for udøverne af mountainbike-kørsel i skoven.

Men sporet, der blev grundlagt i 2000, holder sig ikke af sig selv. Det belastes af 6000 kørsler om året og skal vedligeholdes.

- I starten kørte vi bare på sporet. Efterhånden som sporten udviklede sig, kom der flere og flere mtb-kørere, og der kom huller og mere mudder. Så vi tager ud og armerer sporet med norsk granit. Samtidigt har vi gjort hver af disse arbejdsdage til en event, hvor vi hygger os sammen med grillmad. Vi er en hygge- og motionsklub, ikke en eliteklub, fortæller Kenney Strøm.

Dagbladet Roskilde har været på besøg på parkeringspladsen ved Avnstrup, og her var godt 20 medlemmer, inklusive et par unge fyre, som hyggede sig med grill, øl og sodavand efter en dag med arbejde ude på sporet.

Sporlavet har netop fået en trailer til 20.000 kroner doneret af Spar Nord i Holbæk. Tarileren sætter de på en ATV, som i øvrigt også er doneret af banken. En tidligere trailer er helt slidt op.

- Og før vi fik en trailer, kørte vi granitten ud med trillebør! Se bare hvor lange arme, jeg har fået, smiler Kenney Strøm.

Når granitstenene er lagt, lægges der jord ovenpå. Granitstumperne pakker sig, og sporet bliver faktisk bedre og bedre for hver behandling. Sporet er således hele tiden under udvikling, og det skal samtidigt se naturligt ud.

Sporlavet har samtidigt en god samarbejdsaftale med Naturstyrelsen:

- Vi har et rigtigt godt samarbejde med skovfoged Hans Jessen og andre brugergrupper herude, fortæller Kenney Strøm.

Lige nu har Facebookgruppen for foreningen godt 1150 medlemmer. Selve foreningen har cirka 250-300 medlemmer. Rigtigt mange mtb-kørere uden for foreningen kører også ude i skoven og benytter sig af sporet.

Derfor kan man donere via MobilePay til arbejdet med at styrke sporet; faktisk får foreningen 10-12.000 kroner ind årligt på den måde. Hvilket falder et godt sted - under coronaen er der kommet dobbelt så mange mtb-kørere i skoven.

- Den nye trailer her er robust og lavet til en ATV; den kan køre ude i skoven. Vi er glade for, at erhvervslivet støtter os. Vi var tidligere på året i dialog om at få tilskud fra kommunen på samme måde som andre idrætsforeninger, men endte med, at kommunen ikke ville, siger formand for Mud'n'Race, Jan Karkov og fortsætter:

- Og måske er det også fint nok. På den her måde er det meget mere agilt, mens det kommunale system er lidt tungt. Den læring har vi fået, forklarer Jan Karkov.

Hele Det Hvide Spor med sine over ni kilometer ligger inden for det område, der ikke blot skal udlægges til urørt skov, men også risikerer at skulle hegnes ind til store græssere, hvis det bliver resultat af udpegningen til naturnationalpark.

Jan Karkov er meget bekymret: - Vi går ind for planerne om urørt skov, men vi er imod begrænsning af skoven. Vi står fælles med mange andre brugergrupper herude om dette. Vi slås jo alle sammen om den samme natur - vi synes, der skulle skabes mere natur, end der er, forklarer Jan Karkov.

Han og andre brugere inviterede for nogle måneder siden flere Lejre-politikere ud til møde i skoven:

- Vi er meget glade for resultatet. Kommunalbestyrelsen i Lejre taler vores sag i et høringssvar, siger han og fortsætter:

- Og hvad er egentlig den originale natur? Hvor er evidensen i fordelen ved at hegne skoven ind? Det er folkesundheden op mod billerne!