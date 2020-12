Det bliver politikerne i teknik- og miljøudvalget, som skal se på forslag til, hvordan man får dæmpet støjen fra Holbækmotorvejen. Arkivfoto: Hans Jørgen Johansen

Motorvejsstøj får en tur mere i tromlen

Lejre - 18. december 2020 kl. 08:33 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Kommer Lejre Kommune til at arbejde for, at farten sænkes på Holvækmotorvejen gennem kommunen?

Det vides endnu ikke, men forslaget om at arbejde for at sænke farten til 90 km/timen mellem Gevninge og Torkilstrup, som Ivan Mott (EL) har lanceret, er foreløbig taget så alvorligt, at sagen er sendt til granskning i teknik- og miljøudvalget.

På mødet i kommunalbestyrelsen tirsdag aften nævnte Ivan Mott, at rigtig mange borgere i Gevninge-området gennem årene har klaget over støj fra motorvejen. Han henviste til et forsøg med nedsættelse af hastigheden til 90 km/t på en strækning af Holbækmotorvejen i Hvidovre Kommune.

I Hovedstadsregionen er der et samarbejdsforum, der hedder Gate 21, hvor der arbejdes med »Silent City«. Hvidovre Kommune og andre kommuner samt Region Hovedstaden er med i arbejdet, blandt andre Brøndby og Vallensbæk, der også ligger langs motorvejen.

Venstre har reservationer. Line Holm Jacobsen (V) peger i stedet på et støjplaget område ud for Ordrup by, hvor man kan overveje en støjvold der eller støjdæmpende asfalt.

Og Ole Blickfeldt (DF) nævner, at sænkning af hastigheden vil føre til kødannelse, og dermed dårligere CO2-regnskab. SF's Mikael Ralf Larsen er derimod særdeles posiv over for Motts forslag, og Thomas Bisgaard (R) mener, at kommunen er nødt til at forholde sig til, hvordan den får mindre trafikstøj.