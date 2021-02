Mange beboere rundt om i landet er plaget af støj fra de befærdede motorveje. Det gælder også beboerne i Gevninge. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Motorvejsstøj: Nyt forsøg på at mødes politisk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Motorvejsstøj: Nyt forsøg på at mødes politisk

Lejre - 18. februar 2021 kl. 08:27 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Sagen om Ivan Motts (EL) forslag om at få afsøgt muligheden for at nedsætte hastigheden til 90 km/t på Holbækmotorvejen gennem Lejre har taget en ny drejning.

Sagen blev vendt og drejet tirsdag aften under det virtuelt streamede møde i kommunalbestyrelsen, og enden på det hele blev, at den sendes tilbage til forvaltningen.

Her skal embedsfolkene lave et udkast til en skrivelse til Vejdirektoratet og Transportministeriet om at få lavet et konkret forslag til, hvordan man kan lave støjdæmpende foranstaltninger, som det hedder, på motorvejen gennem Lejre.

Sagen har givet anledning til en heftig debat de sidste uger, ikke mindst på Venstre-politikeren Jens K. Jensens nye Facebookside »Nej til 90 på motorvejen gennem Lejre Kommune, ja til støjværn og læhegn«.

Indtil mødet tirsdag aften så det ud til, at Venstre stod alene sammen med DF om at stemme imod ønsket om en sænkning af hastigheden. Ikke mindst på baggrund af oplysninger om, hvad en sænkning af hastigheden til 90 km/t ville give af fordele for beboerne langs motorvejen, der er plagede af trafikstøjen. Forskellen viser sig at være så marginal, at man næsten ikke kan høre, at farten sænkes.

Men undervejs er det også blevet klart, at stort set alle partier er meget interesserede i, hvad man ellers kan gøre for at hjælpe de støjplagede beboerne. En anden slags asfalt, levende plantehegn og erhvervsbyggeri langs motorvejen kan absorbere rigtigt meget af larmen fra motorvejen.

Venstres Tina Mandrup kom med et dugfriskt ændringsforslag om, at kommunen retter henvendelse til Trafikministeriet og Vejdirektoratet om at bidrage til at finde konkete støjdæmpende løsninger på motorvejen og statsvejene i Lejre. Desuden foreslog Venstre at afholde et borgermøde.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) afviste ikke forslaget, men gik ind på, at sagen sendes tilbage til Lejres embedsfolk, som så kan formulere en henvendelse til Transportministeriet og Vejdirektoratet. Og nu gælder det om at finde en formulering, hvor alle kan være med.