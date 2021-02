Se billedserie Holbækmotorvejen støjer - men at nedsætte hastigheden giver ikke den store effekt på støjen. Arkivfoto: Rita Vestergård

Motorvejen: Minimal effekt af nedsat hastighed

Lejre - 05. februar 2021 kl. 11:51 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

En sænkning af hastigheds-begrænsningen fra 110 kilometer til 90 i timen vil nedsætte støjen fra Holbækmotorvejen med 1,8 decibel. I praksis vil det kun være hørbart uden for myldretiderne på motorvejen, oplyser Lejre Kommunes forvaltning.

Tre partier - S, K og EL - har i teknik- og miljøudvalget stemt for at søge Transportministeriet og Vejdirektoratet om at få nedsat hastigheden på en strækning på motorvejen, hvor især beboere i Gevninge oplever at være plaget af støjen.

Men der er stor politisk uenighed om at sende ansøgningen. Venstre har stemt imod forslaget om at sende en ansøgning, og Jens K. Jensen (V) er oprørt. At ansøge om at få sænket hastigheden på Holbækmotorvejen giver ingen mening, når effekten vil være næsten lig nul, mener han.

- Det her er jo ren chikane af bilisterne - intet andet. Jeg er irriteret over, at flertallet vil sende en ansøgning for at vise, at de er så grønne. Det er noget populistisk fis, siger han.

- Man skal bruge hjernen og ikke følelserne, og det har flertallet absolut ikke gjort. Det her er et fuldstændigt idiotisk forslag. ren symbolpolitik, fastslår han.

Jens K. Jensen har oprettet en Facebookgruppe med den lange titel »Nej til 90 på motorvejen gennem Lejre Kommune, ja til støjværn og læhegn«. Gruppen har allerede over 100 medlemmer, og debatten er livlig der.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Ivan Mott (EL) mener omvendt, der er god ræson i at så forslaget på banen - men:

- Jeg er skuffet over, at forvaltningen ikke har set på flere muligheder i sagen om motorvejen. Det er ærgerligt, at de i administrationen ikke har været mere opmærksomme på, at Roskilde Kommune også er i gang med at undersøge perspektiver i en sænkning af farten på Holbækmotorvejen. Vi er et flertal i udvalget, som synes, vi skal arbejde videre med sagen og ikke bare opgive, siger I van Mott, som fremhæver, at tallene for decibel på motorvejen er gamle - der burde laves nogle nye.

Både Venstre og øvrige partier er dog enige om, at plantning af læhegn og udlæg af et erhvervsområde syd for Gevninge, noprd for motorvejen vil kunne absorbere meget af støjen.