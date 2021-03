Morten Dahlin i stilling som ny spydspids for Venstre

- I Morten har vi fundet en rigtig god kandidat, som vi er sikre på, vil repræsentere Køge-Lejre kredsen på fornem vis fra dag ét. I løbet af sin korte tid på Christiansborg har han allerede markeret sig som et af Venstres store talenter og har været med til at udvikle og præsentere flere politiske udspil. Vi er overbeviste om, at Morten aktivt vil kunne kæmpe for vores lokalområde, og at han er det helt rigtige valg for os, siger Brian Strømsted, formand for kredsbestyrelsen.