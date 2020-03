Mor: Vi føler os ført bag lyset

Det siger Pia Holm, mor til Emil og næstformand for bestyrelsen på Cecilie Marie Hjemmet, der rummer boliger for 20 yngre mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Bestyrelsen og alle pårørende til beboerne er chokerede over, at politikerne i teknik- og miljøudvalget har valgt den eneste vejføring til Åsen, som de ikke ønskede - ud af fire forslag.

- Vi bliver klemt i mere end én forstand. Hvis man kigger på tegningerne og ser, hvor lille Cecilie Marie ligger, kan man se, at der slet ikke er taget hensyn til, at det er en institution for udviklings-handicappede. Vi bliver de små i det her - klemt fuldstændigt inde mellem store klyngehuse med en 1. sal, og en vej med en vold, siger Pia Holm.