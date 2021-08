Møllemaries fødselsdag fejres

Boede der hele livet

Gennem sit liv forblev Marie ugift og drev møllen alene, mens landbruget blev klaret af en karl. I 1952 købte hun møllen, der i 1959 blev fredet. For at sikre møllens bevaring, solgte hun den senere til staten for vurderingssummen - til gengæld for at få lov at bo i møllen resten af sit liv.