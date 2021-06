Se billedserie Forrest ses Sara Louise Schmidt, der sammen med Nadia Boie (H) og Michele Svendsen (M) onsdag var taget til rådhuset for at få en snak med borgmesteren om manglende institutionspladser i deres by. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Mødre fra landsby: - Glem ikke vores børn! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Mødre fra landsby: - Glem ikke vores børn!

140. Så mange afgav deres underskrift til Sara Louise Schmidts indsamling for at få fokus på de manglende institutionspladser i byen.

Lejre - 10. juni 2021 kl. 19:31 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

- Jeg kommer aldrig til at kunne hente eller bringe mit barn fra dagplejen, som det ser ud nu, lyder det frustreret fra Sara Louise Schmidt.

- Med mine arbejdstider møder jeg tidligere, end dagplejen åbner. Og jeg er senere hjemme end lukketid.

Sara og hendes lille familie bor i Kirke Såby. En by, hvor der desværre ikke er plads til Saras barn i institutionen, så familien må køre til Hvalsø for børnepasning. Med Saras arbejde i København og kun en bil, kan det knap hænge sammen for dem at skulle køre frem og tilbage til Hvalsø og samtidig passe en hverdag.

140 underskrifter Sara og familien står langt fra alene med problemet. I alt 140 personer har ved en underskriftsindsamling tilkendegivet, at de enten støtter op om eller selv sidder med samme problemstilling.

- Jeg var i tvivl om, hvorvidt vi bare var nogle enkelte i byen med det problem. Men det gik hurtigt op for mig, at det her hverken er et nyt eller enestående problem. Og det er simpelthen ikke holdbart, lyder det fra Sara Louise Schmidt, der derfor onsdag formiddag var taget en tur forbi Allerslev Rådhus for at tage en snak med Lejre Kommunes borgmester, Carsten Rasmussen (S).

Foruden de mange underskrifter, havde Sara Louise Schmidt sammen med en anden småbørnsforælder i Kirke Såby forfattet et brev til borgmesteren.

- I brevet har vi skrevet lidt om vores konkrete situationer. Men vi står ikke alene. Vi er mange, der føler, at vores lille by er blevet overset, lød det fra Sara Louise Schmidt til borgmesteren, da hun afleverede brevet.

- Og når man vælger at lave en løsning for børnene fra Lejre og Allerslev i Kirke Såby - hvad forestiller man sig så, der skal ske børnene fra Kirke Såby?

Fuld forståelse Sammen med Sara Louise Schmidt var også to andre Kirke Såby-mødre, Nadia Boie og Michele Svendsen.

Nadia Boie venter sit første barn, og hvordan det kommer til at se ud med pasningsmuligheder, fylder meget i den højgravide kvindes tanker:

- Jeg er bekymret. Meget bekymret for, hvordan vores hverdag ender med at måtte udforme sig, hvis der ikke snart kommer løsninger til småbørn i Kirke Såby..

Det var en forstående og lyttende borgmester, der mødte de frustrerede mødre onsdag formiddag.

- Jeg kan godt forstå jer. Og vi burde have forudset det her meget bedre, end vi gjorde. Mange har råbt højt, og I har nok ret i, at Kirke Såby ikke er dem, der har råbt højest. Men I er ikke blevet glemt, forsikrede Carsten Rasmussen.

Han fortalte desuden, at den midlertidige pasningsordning for børn fra Lejre og Allerslev, der nu er i Kirke Såby, forventes at blive en permanent løsning for børn fra Kirke Såby, så snart det nye børnehus i Lejre åbner.

- Det gør mig glad at vide, vi ikke er glemt. Men jeg er stadig bekymret for tidshorisonten. For et år siden fik vi at vide, vi ville få plads i Kirke Såby dette forår. Nu hedder det februar 2022. Men med Carstens ord i baghovedet, har jeg håb for, jeg ikke skal vente helt så længe, lød det afsluttende fra Sara Louise Schmidt, da hun havde vinket farvel til borgmesteren.