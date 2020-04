Brandfolkene brugte 17.000 liter vand til at få slukket ilden i møddingen nær Bjergskovvej. Privatfoto

Mødding og halm ulmede

Palmesøndag blev ikke helt fredelig på brandfronten i Lejre. I går lidt over klokken 15 indløb der melding om brand i en mødding ved Bjergskovvej nær Kirke Såby. Der skulle også være brand i noget halm.'

Da brandvæsenet ankom til stedet, ulmede det i møddingen og halmen, som lå op ad et større depot på cirka 100 bigballer. Det gjaldt om at sikre sig, at branden ikke udviklede sig til de mange bigballer, skriver DAGBLADET Roskilde mandag.