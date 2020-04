Mobil-app ændres til »Tip Lejre«

Der er en række ændringer i selve app'en, men budskabet er stadig det samme: Send kommunen et tip, hvis man oplever fejl og mangler på veje og fortove, gadebelysning eller i natur og parker.

Borgerne kan tippe kommunen om så forskellige ting som gadebelysning, som ikke virker, brønddæksler, der ikke er på plads, huller i vejen, grene, der spærrer for fortovet - eller affald, der flyder på grønne områder.

I en tid, hvor mange medarbejdere er sendt hjem, fortsætter Vej & Park udendørs med at holde kommunens arealer ved lige. Samtidig har mange borgere lige nu ekstra tid til at bevæge sig rundt udendørs. Derfor håber kommunen, at mange borgere vil downloade og benytte app'en.