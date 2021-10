Se billedserie Foran til venstre sidder Venstres borgmesterkandidat i Lejre, Tina Mandrup og partiformand Jakob Ellemann-Jensen i mødesalen, hvor Osted Efterskoles elever kom for at få en dialog med partiformanden. Foto: Agnete Vistar Foto: Agnete Vistar

Mink, frihed, hash og lyse øer

Lejre - 12. oktober 2021 kl. 19:01 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Lejre: "Jeg ser de bøgelyse øer" hedder en sang af Thorvald Aagaard.

Og den sang fra Højskolesangbogen havde Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen valgt, at efterskoleeleverne og han selv samt lokale Venstrefolk skulle synge, da han gæstede Osted Fri- og Efterskole tirsdag.

Han ankom med et stort smil i afslappet tøjstil til skolen som et led i et større road-trip rundt om på Sjælland. Forstander Per Krøis Kjærsgaard gav ham en udførlig forklaring på, hvad skolen er for en størrelse - med sit helt eget særpræg og pt.130 efterskoleelever samt 214 friskoleelever.

En skole med diversitet; her er også fem kørestolsbrugere på efterskolen. Og søgningen er stor.

Morten Dahlin (folketingskandidat i Køge-Lejrekredsen), Jacob Jensen (spidskandidat i regionen og MF) samt Lejres Venstrefolk - herunder borgmesterkandidat Tina Mandrup og vælgerforeningens formand, Lars Kimer Mortensen - fik en god snak med partiformanden.

Jakob Ellemann Jensens road-trip var ikke mindst en opbakning til partiets borgmesterkandidater - i Lejre naturligvis Tina Mandrup. Og der var ingen tvivl om, at han også trivedes med at møde eleverne på skolen.

Og så blev der "skudt" på Jakob Ellemann i mødesalen, hvor efterskoleeleverne havde mange spørgsmål til ham efter et kort oplæg: Går han ind for fri hash? Hvad mener han om minksagen? Når han nu går så meget ind for frihed, hvad så med den offentlige sektor?

Det blev til en god dialog med en flok engagerede elever. Det med hashen diskuteret fortsat i Venstre,fortalte partiformanden.

Og loven skal holdes - uanset om det er Inger Støjberg, der prøves i en rigsretssag, eller minkene, der efter alt at dømme blev aflivet ulovligt, sagde Ellemann, der talte for at sætte skoler, plejecentre og andre institutioner fri til at drive dem selv.