Se billedserie Social- og ældreminister Astrid Krag ved Socialdemokratiets grundlovsstævne ved Tadre Mølle. Foto: Agnete Vistar

Minister fortørnet over Ellemann-grundlovstale

Lejre - 05. juni 2021 kl. 12:35 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

For første gang i lang tid holdt Socialdemokratiet i Lejre deres eget grundlovsfest den 5. juni, og det skete i Tadre Mølles smukke omgivelser med social- og ældreminister Astrid Krag som hovedtaler.

Godt 40 var mødt frem for at deltage og møde Astrid Krag, der er Køge-Lejre kredsens repræsentant i Folketinget. Og hendes tale stod naturligt nok i coronaens tegn - med en gennemgang af, hvordan Socialdemokratiet har taget livtag med den globale epidemi.

Hun undlod ikke at komme ind på dagens første grundlovstale, som Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen leverede lørdag morgen i Aarhus. Han beskrev blandt andet regeringens håntering af cornonakrisen som et lavpunkt for folkestyret.

Og den udtalelse er Astrid Krag fortørnet over:

- Og det efter et år, hvor Danmark har stået sammen om at holde afstand. Vi har under coronaen haft 89 aftaler med andre partier om blandt andet sundhedsvæsenet, så vi kan redde liv, sikre arbejdspladser med hjælpepakker - og 20 aftaler med andre partier om at hjælpe sårbare børn og ældre. Vi har i regeringen holdt 900 møder med ét eller flere partier. Jeg forstår ikke, hvordan Ellemann-Jensen kan kalde det et lavpunkt, sagde Astrid Krag.

- Jeg er glad for det brede samarbejde, vi har haft, og det er trist at høre en leder fra oppositionen bruge et ord som lavpunkt om det jætteindsats, vi har gjort det sidste år, sagde Astrid Krag og fortsatte:

- Jeg vil sige til Jakob Ellemann-Jensen: Rank du ryggen og tag din del af æren! fastlog Astrig Krag, før hun hastede videre til grundlovsarrangement i Køge.

Lejres borgmester, Carsten Rasmussen (S) kom i sin tale ind på, at han er bekymret for, at negative kampagner ser ud til at komme til at spille en større rolle, hvor det handler om at miskreditere hinanden - både på landspolitisk og lokal plan.

- Nogle vil sige, at det er sådan, spillet er på Facebook - det er tidens ånd. Men skal vi være med til at løbe ned ad den vej? Eller skal vi fastholde en ordentlig tone. Jeg vil opfordre til, at vi på denne Grundlovsdag gør en dyd ud af, at anstændigt politisk arbejde er det, vi værdsætter.

- Det er ingen hemmelighed, at interessen for at være politisk kandidat er vigende. Mange ønsker ikke atvære en del af negative kampagner, hvor man kan blive hængt ud - hvor det ikke handler om at blive bedømt på sine positive handlinger, men om at finde fejl, sagde Carsten Rasmussen.