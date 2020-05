Mindre virksomheder hårdt ramt af krisen

Halvdelen af Lejres virksomheder har, ifølge en undersøgelse, tabt omsætning under corona-krisen, især de små virksomheder. Og en fjerdedel har tabt mellem 50 og 100 procent af omsætningen.

Det viser en anonym online-undersøgelse blandt virksomhederne, som Lejre Kommune har lavet. Undersøgelsen blev besvaret af mere end 200 virksomheder, og svarene viser, at halvdelen af virksomhederne har tabt omsætning i marts 2020.

En fjerdedel har haft et tab på over 50 procent af omsætningen i marts, og nogle et tab på 100 procent. Hver fjerde har eller havde ansatte i virksomheden, og af dem er det mere end 21 procent, der har opsagt medarbejdere i marts og april som følge af corona-pandemien.