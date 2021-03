Nyt udbrud af fugleinfluenza på Sjælland

Søndag er der erklæret udbrud af højpatogen fugleinfluenza hos fire hobbyhøns i et mindre hobbyhold i Øm.

Fødevarestyrelsen har været der og opfordrer folk til at være opmærksomme på, om deres fjerkræ bliver syge, eller om de ser døde fugle her på egnen. På baggrund af en risikovurdering oprettes der ikke zoner som følge af dette udbrud.

Der er i øjeblikket højpatogen fugleinfluenza i flere besætninger i Danmark. Vilde fugle har smittet besætninger, og derfor har der siden den 6. november 2020 været krav om at overdække eller lukke fjerkræ inde. Det gælder også andre fugle i fangenskab, såsom hobbyhold for at forhindre smitte fra vilde fugle.