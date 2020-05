Oversigt over Scenarie 1, som politikerne sagde god for tirsdag aften. Det lyseblå område viser det pædagogiske læringscenter, hvor noget af pladsen ifølge scenariet skal inddrages til lærerforberedelse. Lejre Kommunes materiale

Millioner til skole - både fest og bekymring

Politikere fra flere partier var parate til at kippe med flaget - helt bogstaveligt. Det skete på det digitalt streamede kommunalbestyrelsesmøde, hvor en række punkter om fremrykning af anlægsopgaver var til debat, idet Lejre Kommune har fået lov at lånefinansiere for over 100 millioner kroner til ekstra anlæg.

Mens en række partier var ved at gå i feststemning tirsdag aften over en beslutning om at bruge 23,23 millioner til renovering og ombygning af Kirke Hyllinge Skole, trak Venstre i bremsen med bekymringer. Det skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her