Millioner i støttekroner: LAG kan fortsætte med at dele ud i 2021

- Det er meget glædeligt, at erhvervsministeren allerede nu har skabt ro om LAG's fremtid i 2021. Det giver os mulighed for at planlægge, og det er derfor, vi for nylig har meldt ud, at vores næste ansøgningsfrist bliver 15. december 2020. Vi når jo at komme ind i 2021, inden vi har besluttet, hvem der skal indstilles til støtte. Sidste gang fik vi et rekordstort antal ansøgninger, og jeg forudser, at der også vil være mange om buddet i december-runden, udtaler formand Flemming E. Larsen fra Kalundborg.