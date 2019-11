Se billedserie Med videoer og billeder til restauranternes egne Instagram-profiler, samt de forskellige profiler hos Nordic Chefs, bliver der promoveret på allerhøjeste niveau. Privatfoto

Michelinstjerner og smørbøf: Nicolai og Thomas promoverer restauranter på Instagram

Lejre - 26. november 2019 kl. 19:28 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et firma i Kirke Hyllinge har specialiseret sig i at promovere restauranter via Instagram-profiler. De fik Casper Sobczyk til at gå viralt med »smørbøffen«, der fik over 50 millioner visninger.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Nicolai Damgaard bor i Kirke Hyllinge, hvor han sammen med sin partner, Thomas Axelsen, har firmaet Nordic Chefs, der har specialiseret sig i at promovere restauranter på Instagram. De har blandt andet et samarbejde med flere Michelinrestauranter, ligesom de med deres netværk fik kokken Casper Sobczyk fra Marienlyst Strandhotel til at gå viralt med hans »butterbeef«, der har mere end 50 millioner visninger.

Virksomheden er fra 2017, hvor Nicolai og Thomas besluttede at gå sammen i ét brand med deres forskellige Instagram-profiler. Men allerede flere år forinden etablerede de profiler til det sociale medier, så Nordic Chefs består i virkeligheden af fem forskellige madprofiler på Instagram.

- Vi valgte at samle det hele under brandet Nordic Chefs, der var klart det bedste valg, selvom det ikke er den profil, der har flest følgere. Her promoverer vi Norden og det nordiske køkken, som sammen de øvrige profiler har mere end 2,5 millioner følgere, siger Nicolai Damgaard.

Da »smørbøffen« gik viralt var det på den største af Instagram-siderne, thafoodheaven, der blandt andet har mange amerikanske følgere.

Nordic Chefs fungerer sådan, at Nicolai og Thomas tager ud til de forskellige restauranter, hvor de filmer og tager billeder til profilerne. De har blandt andet et samarbejde med Restaurant Jordnær på Gentofte Hotel.

Det samarbejde har de haft fra begyndelsen af både deres eget firma i 2017 og Restaurant Jordnær.

- Det var simpelthen fantastisk at starte op med Restaurant Jordnær. Vi var et sindsygt godt match, fordi de serverer gastronomi i højeste klasse, der samtidig er æstetisk smukt på tallerkerne, så billeder bliver gode. Det har klart været med til at skubbe os i den rigtige retning, fortæller Nicolai Damgaard.

Det er Nordic Chefs, der styrer restaurantens Instagram-profil, ligesom de promoverer og omtaler Restaurant Jordnær på deres øvrige profiler og i deres netværk.

- Jeg ynder at tænke, at vi har bidraget en lille smule til at Restaurant Jordnær fik deres første Michelinstjerne efter blot 10 måneder. Maden er exceptionelt god, og takket være samarbejdet har vi kunne skabe en masse »støj« meget hurtigt på sociale medier og promoveret restauranten, siger Nicolai Damgaard.

Som det er lige nu, så er virksomheden drevet af passion fra Nicolai og Thomas, for det er endnu ikke noget, som man kan leve af. Men det skal flere nye tiltag og samarbejde hjælpe med.

- Vi vil blandt andet gerne starte op på en Youtube-kanal, der skal være med til at skabe yderligere promovering. Det er nu, at vi tager skridtet i at gå fra en hobby-virksomhed til et mere professionelt udtryk og firma, hvor vi også har etableret en ny hjemmeside, fortæller Nicolai Damgaard.

Verdens måske vildeste restaurant, Restaurant Alchemist, er næste skridt på dagsordenen for Nicolai og Thomas, der ser det som endnu en restaurant, de kan vinge af som en oplevelse. For brandet hos Nordic Chef er nemlig blevet så stort, at selveste Michelin følger deres gourmet-sider.