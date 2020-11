Arkivfoto: Katrine Wied

Metalplade fløj af og havnede i bils forrude: Her er dommen

Lejre - 14. november 2020 kl. 08:33 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Det kunne være gået meget galt, men en 23-årig mand fra Sorø kom intet til, da en metalplade røg af en trailer og ramte forruden på den bil, den 23-årige kørte i.

Uheldet skete en onsdag i begyndelsen af juli sidste år på Hovedvejen i Osted. Den 23-årige kørte var i sin folkevogn på vej til Roskilde Festival, hvor han var frivillig, men turen blev pludseligt afbrudt, da pladen kom flyvende og knuste forruden, så den 23-årige ikke kunne se ud ad den og skyndte sig at køre ud i vejkanten.

Den modkørende var en lastbil med en anhænger, som var læsset med jern og metal, og lastbilen fortsatte sin kørsel i retning mod Ringsted.

Men en af de bilister, der kørte lidt bag folkevognen, havde set, hvad der var sket, og standsede også - og eftersom den 23-årige ikke havde kasko- men kun den lovpligtige ansvarsforsikring på bilen, takkede han ja til vidnets tilbud om at hoppe ind i bilen, så de sammen kunne køre efter lastbilen.

Duoen indhentede lastbilen ved Ortved og forsøgte ved at blinke med det lange lys at få chaufføren til at standse. Det skete dog først, da også politiet nåede frem.

Føreren af lastbilen - en 60-årig mand fra Køge - blev tiltalt for at have overtrådt færdselsloven ved ikke at have spændt godset på traileren ordentligt fast.

I retten nægtede han sig skyldig, ikke mindst fordi anklagen lød på, at det var en træplade, der røg ind i folkevognens forrude, og lastbilen fragtede kun hvidevarer og metal. Han mente, at pladen måtte have ligget på vejen og kunne være blevet suget op, da lastbilen passerede.

Vidnet var dog ikke i tvivl om, hvilket plade der var tale om. Det var en topplade i metal fra et køleskab eller en fryser, og på den baggrund konkluderede retten, at det mest sandsynligt var en fejl, når der i anklageskriftet stod, at det var en træplade.

Chaufføren af lastbilen har inden for de sidste 10 år fået flere domme for at have overtrådt færdselsloven. Tre gange er han blevet idømt betinget fængsel, senest i 2016, og det spillede ind, da retten kendte ham skyldig og skulle udmåle en straf.

Fordi uheldet skete inden for fem år fra den seneste dom, og fordi episoden var så farlig, at det med rettens ord var yderst heldigt, at det ikke udviklede sig anderledes alvorligt, blev der denne gang ikke tale om en betinget frakendelse.

Det næste halve år må den 60-årige således ikke køre på noget, der er større end en lille knallert, og så skal han betale 2500 kroner i bøde.