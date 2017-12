Messias Light opføres i Osted

Søndag den 10. december kl. 19.30 har man mulighed for at høre Händels mesterværk Messias i Osted Kirke, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

Messias Light er en kammermusikalsk udgave af Messias, hvor kun fire sangere og én organist agerer både kor, solister og orkester. Sangerne synger skiftevis korsatser og solosatser og orgelet genskaber orkesteret. Händels værk, som ellers er tiltænkt et stort format, fremstår i et nyt lys med fokus på intimitet og samspil. Uden en dirigent til at styre slagets gang, er det op til de kun fem musikere at forløse den store musik i samklang.

For at imødekomme et endnu bredere publikum, præsenteres værket i et godt tilrettelagt udvalg af satser, så varigheden bliver én time i stedet for de traditionelle tre timer. Da værket i Osted danner optakt til jul vil det være den første del af oratoriet, hvor teksterne kredser om Jesu fødsel, der opføres. Koncerten afsluttes med et festligt Halleluja-kor.