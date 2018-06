Mathias Grip folktet underholdt i Herslev præstegårdshave. Privatfoto

Mere tillid til den arbejdsløse

Lejre - 06. juni 2018 kl. 10:46 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Lovene bliver også mere og mere voluminøse. Lovgrundlaget på beskæftigelsesområdet er på mere end 30.000 sider! I jobcentrene bruger man i gennemsnit tre kvarter ud af en times arbejde på at administrere lovgivningen. De sider som skrives til i disse dage, skal for en stor dels vedkommende sikre, at man ikke snyder systemet, unddrager og bliver til Dovne Robert.

Det sagde Marinus Bastian Meiner (SF, medlem af Lejres kommunalbestyrelse) under tirsdagens grundlovsstævne i Herslev præstegård. Og han fortsatte med at kritisere det pålagte bureaukrati i jobcentrene:

- Man kan også spørge sig selv, hvorfor man ikke har mere tillid til den arbejdsløse. At han gør, hvad han kan for at få et arbejde, eller til jobkonsulenten - at hun gør, hvad hun kan for at støtte den arbejdsløse. Det modsatte af tillid kan være kontrol, og de to størrelser indeholder en indbygget kamp, fastslog han.

- 100 procents kontrol levner plads til 0 procent tillid, og det vil hive tæppet væk under velfærdssamfundet. For kontrollen er dyr, både i administration i produktivitet og i innovation; samt ikke mindst, tror jeg, i borgerens glæde ved samfundet og den ansattes glæde ved at tjene samfundet, sagde Marinus Bastian Meiner.

- Alligevel ser vi i de sidste årtier et frontalangreb på magtens tillid til borgere og ansatte. Se på skolelæreren, som vi styrer med fast hånd, se på sygeplejersken og sosu-assistenten, der løber stærkere og stærkere for at dokumentere, at de udfører deres job. En aftale bliver til en kontrakt, hvor advokaten har renset ud for tillid og erstattet med krav og kontrol.