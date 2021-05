Per Brinckmann, formand for Lejre Lærerforening. Foto: Agnete Vistar

Mere end hver femte lærer har ingen læreruddannelse

Det skriver Lejre Lærerforenings formand, Per Brinckmann i et indlæg i Dagbladet Roskilde. Og det skyldes ikke mindst, at analysen viser, at 18 procent af underviserne i folkeskolen på landsplan ikke har en læreruddannelse, mens det i Lejre Kommune står endnu værre til - her er tallet 22,2 procent.