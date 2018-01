Se billedserie Christian Plank fra Udvalget for Job & Arbejdsmarked er glad for ordningen. Privatfoto Foto: PETER RAHBEK

Mentorer hjælper unge i gang

Lejre - 11. januar 2018

Af Rita Vestergård

Frivillige hjælper nu unge kvinder fra Lejre Kommune i uddannelse eller job via et to-årigt samarbejde imellem Lejre Kommune og PIFT, frivillig mentor-ordning for sårbare piger/kvinder på 15-30 år.

Det skriver Lejre Kommune i en pressemeddelelse.

- Mentorerne gør en fantastisk indsats for at hjælpe unge videre i deres liv med uddannelse eller beskæftigelse, fortæller udvalgsformand Christian Plank, Udvalget for Job & Arbejdsmarked i Lejre Kommune.

Fælles for de unge kvinder i PIFT er, at de mangler hjælp til at vælge uddannelse, søge arbejde eller at flytte hjemmefra, men også en erfaren og empatisk voksen at støtte sig op ad.

- Det er et godt supplement til det, vi tilbyder i kommunalt regi. Mentorforløbet i PIFT tager afsæt i den unges ønsker og behov, siger fagkoordinator Vibeke Stokholm på kommunens jobcenter.

Linda Larsen er frivillig mentor.

- Jeg blev mentor, fordi jeg blev bekendt med, hvor mange unge, der følte sig pressede. Det var hjerteskærende at lære, at så mange unge ikke føler sig set, hørt eller forstået. Jeg prøver at gøre en forskel for den enkelte, siger Linda Larsen.

For Lindas mentee har det været en positiv oplevelse.

- Linda har været det perfekte match for mig, så jeg er glad for det, jeg har fået ud af det. Min mentor er meget på og forstående. Hvis jeg glemmer en aftale, bliver det påtalt, men hun er rigtig rummelig, fortæller hun.

Frivillige kan melde sig via: www.pift.nu/frivillig-mentor.