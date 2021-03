Eksperterne fra Tungvognscenter Øst har afsløret tre manipulerede lastbiler. Arkivfoto: Midt- og Vestsjællands Politi

Send til din ven. X Artiklen: Megafusk med lastbiler afsløret af politiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Megafusk med lastbiler afsløret af politiet

Lejre - 26. marts 2021 kl. 10:30 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Tungvognscenter Øst hos Midt- og Vestsjællands Politi har på tre dage afsløret udenlandske lastbiler, hvor der var manipuleret med køretøjernes forureningsbegrænsende AdBlue-system.

Tungvognscenteret var således i den forgangne weekend ude på vejene for at kontrollere nogle af de tunge køretøjer, der kørte rundt på Sjælland.

Og et af disse køretøjer blev standset søndag aften - en lettisk lastbil på Holbækmotorvejen ved Torkilstrup, da lastbilen larmede uforholdsmæssigt meget.

Udstødningen var ombygget og lyddæmperen fjernet, hvilket var årsag til den unødige støj under kørslen. Det viste sig også, at der var tale om et ulovligt sammenkoblet modulvogntog, fordi den trækkende og ældre lastbil ikke var udstyret med det korrekte bremsesystem.

Ved nærmere kontrol af de analoge køreskiver konstaterede politiet, at skrivestiften bøjet, så den optegnede hastighed ikke var i overensstemmelse med virkeligheden. Desuden var kontrolapparatet udstyret med en kontakt, så den kunne registrere hviletid i stedet for køretid, og endvidere var lastbilens hastighedsbegrænser sat helt ud af drift.

Ikke nok med det. Chaufføren i denne lastbil var en 58-årig vognmand, der viste sig at være efterlyst af Østjyllands Politi til forkyndelse af et anklageskrift.

I november 2017 forårsagede han som fører af en lastbil på Østjyske Motorvej et færdselsuheld ved påkørsel af en bilist bagfra på grund af for ringe afstand til den forankørende, således at der også skete personskade som følge af påkørslen.

Lørdag den 20. marts ved middagstid kontrollerede politiet en lettisk lastbil på Karlslunde Rasteplads på Køge Bugt Motorvejen. Ved gennemgang af lastbilen konstaterede politiet, at det forureningsbegrænsende AdBlue-system var uvirksomt og defekt. Det viste sig, at softwaren i motorstyringen var blevet omprogrammeret, så advarselslamper blev deaktiverede, og fejlmeddelelser om det uvirksomme AdBlue-system ikke fremkom.

Også en bulgarsk lastbil havde fået foretaget manipulationer med det forureningsbegrænsende AdBlue-system, da politiet kontrollerede lastbilen mandag den 22. marts 2021 om formiddagen ved Transportcenter Høje Taastrup. Derudover konstaterede politiet, at kun den ene af de to chauffører i lastbilen brugte et førerkort, og at der heller ikke var betalt den fornødne vejbenyttelsesafgift for køretøjet.

- Vi ser efterhånden mange forskellige måder hos lastbilchauffører og vognmænd til at omgå de regler, der dybest set er indført for at beskytte både øvrige trafikanter og højne færdselssikkerheden, men også for at skåne miljøet," siger politikommissær Henrik Fobian, leder af tungvognskontrollen i Tungvogncenter Øst.

Henrik Fobian understreger desuden, at den store faglighed hos medarbejderne og det gode samarbejde nationalt gør det sværere at snyde med de regler, der er lavet for at sikre trafiksikkerheden og skåne miljøet.

- Der er en meget stor faglighed blandt medarbejderne i Tungvognscenter Øst. Vi har eksperter som primært har manipulation af køretøjer som arbejdsområde, og samtidig udveksler vi erfaringer med politiets to øvrige tungvognscentre i vest, så det bliver sværere og sværere for chauffører og vognmænd at omgå reglerne trods de snedige forsøg, siger politikommissæren.

Alle tre lastbiler blev i medfør af færdselslovens regler beslaglagt af politiet som sikkerhed for betaling af de opkrævede bøder. I to af de tre sager er bøderne betalt, så de pågældende chauffører kan nu få udleveret deres køretøjer, når de er blevet lovliggjorte på et værksted. Den 58-åriges lastbil er p.t. fortsat beslaglagt på grund af manglende betaling af bøden.

I sager, hvor der er manipuleret ved en lastbils udstyr, er der et lovkrav om, at lastbilen skal lovliggøres, før fortsat kørsel kan ske. Ud over bøden for de konstaterede lovovertrædelser vil reparationsomkostningerne også ofte udgøre et betragteligt beløb.