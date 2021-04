Med få klik er hjælpen nær

En dag her i vinter var Katrina Borgelin taget i Netto i Ejby for at handle, da hun kunne mærke, at hendes bilnøgle ikke længere var i lommen. Hun havde ikke taget meget tøj på, men begyndte at gå hjemad.

Der var langt at gå til Kyndeløse Sydmark, hvor hun bor, men så valgte Katrina Borgelin at skrive et opslag i facebook-gruppen »Hjælpsom i Kirke Hylllinge.