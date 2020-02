Massiv opbakning til studieboliger i Lejre

- Jeg er jo selv vokset op her i Lejre og synes her er dejligt - og at der mangler sådan et sted her. Et sted med fokus på blandt andet fællesskab og med en grøn dagsorden. Det var super fedt at blive bekræftet i vores ide via de mange gode in puts til workshoppen og at få endnu flere med på rejsen, fortæller ungeambassadør i FUTURELAND, Nanna Bruun, som var en af initiativtagerne til torsdag aftens workshop på Lejre Bibliotek.

- FUTURELAND arbejder jo på at give unge en stemme og omsætte deres erfaringer til viden, der kan anvendes i udviklings- og beslutningsprocesser. Det er denne workshop et helt konkret eksempel på - og et eksempel på, at det virker. Nu håber vi på at næste skridt bliver, at vores ungeambassadører fremlægger de mange vigtige pointer fra workshoppen for politikerne. Vi håber, at vi kan samles om et endnu mere konkret projekt der har potentiale for fonde og andre interessenter, og så må vi se, hvad der videre sker derfra, siger projektleder for FUTURELAND, Mari Schmidt.