Masser af udrykning: Markbrand og alarm i bofællesskab

Ved brandvæsenets ankomst kunne det dog konstateres, at der var tale om en lidt mindre markbrand i høstet mark. Her brændte det dels i stubbene og dels i halmrumperne.

Brandvæsenet indsatte straks vandtankvognen med frontdyser til slukning af branden, imens brandfolk på sprøjten hjalp til med et højtryksrør. Landmanden gik samtidig straks i gang med at harve brandbælter rundt omkring branden, så der blev på intet tidspunkt risiko for at branden kunne sprede sig til en række stråtækte huse 200-300 meter væk.