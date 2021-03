Se billedserie På marken mellem Klostergårdsvej og Højbyvej er der ønske om at udbygge med 174 boliger. Lejre Kommunes materiale

Masser af ønsker om at bygge nye bydele

Lejre - 11. marts 2021 kl. 09:16 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Masser af lodsejere og investorer står parat til at udbygge med store boligprojekter, hvis de får lov med rammer i kommuneplanen. Ikke mindst ved Lejre by.

Der er ingen tvivl om, at Lejre by er vildt populær blandt jordejere og investorer som fremtidsmål, når det gælder udstykning og boligbyggeri. Det myldrer simpelthen frem med projektforslag. Skulle de alle få muligheden, ville Lejre by eksplodere i størrelse.

Det er først og fremmest syd for Lejre-Højby, ved den smalle Rorupvej og i det østlige Lejre, at projektforslagene findes.

Men der er også andre steder i Lejre Kommune, hvor omfattende forslag til boligudbygning er på banen. Det gælder syd for Kirke Hyllinge, ved Vintappervej 45 (Enghavegård-området, hvor der ønskes byggeri af to-tre boligfællesskaber med hver 20-30 boliger), Lyndby Strand ved Hornsherredvej 197, Herslev by (Lindegårdens område, bag bryggeriet), det nordøstlige Hvalsø (ønske om tre boligfællesskaber på hver 20-30 boliger for enden af Møllebjergvej), og et erhvervsområde nord for Circle K-tanken i Osted.

Endvidere det boligområde, som Christian Fischer fra Fischer Ejendomme ønsker at bygge nord for Ordrupvej i Kirke Sonnerup, og som vi skrev om tirsdag her i avisen.

Desuden er der ønske om at lægge et jordstykke ud som erhvervsjord vest for Abbetvejved 1, dvs. mellem motorvejen og Lindenborgvej.

Og endelig er der ønsket fra Ryegaard gods om at anlægge tre solcelleparker. Her har der rejst sig en storm af kritik mod det ene solcelle-projekt, ved Nr. Hyllinge.

Ingen af alle disse ønsker er endnu blevet behandlet af politikerne.